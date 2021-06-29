الحوثيون يعلنون مقتل العشرات من ضباط وجنود التحالف العربي في اليمن بعد استهدافهم معسكر صحن الجن

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عن "استهداف معسكر صحن الجن والمنطقة العسكرية الثالثة ظهر الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من ضباط وجنود التحالف العربي".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع عبر "تويتر"، إن "القوة الصاروخية (التابعة للحوثيين) تمكنت من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بصاروخين بالستيين نوع بدر1 وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) بينهم قادة".

وتابع: "ما يروج له إعلام العدوان من استهداف لمواقع مدنية إنما هو زيف ولا أساس له من الصحة، فضرباتنا الصاروخية والمسيرة تستهدف مواقع عسكرية واضحة ومعروفة".

وأردف: "نتخذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وجميع عملياتنا تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله من استهداف معسكر صحن الجن ومعسكر المنطقة العسكرية الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء بصاروخين بالستيين نوع بدر1 وكانت الإصابة دقيقة.

عملية الاستهداف أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان بينهم قادة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 29, 2021

المصدر: RT