واشنطن: نرحب بـ"الافتتاح التاريخي" للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي

أعربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بـ"الافتتاح التاريخي" لسفارة إسرائيل في إمارة أبوظبي.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن "الولايات المتحدة ترحب بالافتتاح التاريخي للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي ومشاركة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، يائير لابيد، في الحفل الذي استضافه وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بينما نعزز جميع جوانب شراكاتنا ونعمل على خلق مستقبل أكثر سلاما وأمانا وازدهارا لجميع شعوب الشرق الأوسط".

المصدر: RT