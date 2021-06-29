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الصومال يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر

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الصومال يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر
Reuters Feisal Omar
أحد شوارع مقديشو
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أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعد أشهر من أزمة سياسية عطلت تنفيذ اتفاق حول الانتخابات الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

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وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الحكومة، محمد إبراهيم معملو، أن المجلس الاستشاري الوطني اختتم اجتماعه في مقديشو، وأصدر جدول الانتخابات في البلاد"​​​.

ووفقا للجدول، تجري الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر المقبل، فيما تعقد انتخابات الغرفة العليا من البرلمان في 25 يوليو، والغرفة السفلى ما بين 10 أغسطس و 10 سبتمبر. 

 

المصدر: "سبوتنيك"

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