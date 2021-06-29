الصومال يقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر

أعلنت الحكومة الصومالية اليوم الثلاثاء جدول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعد أشهر من أزمة سياسية عطلت تنفيذ اتفاق حول الانتخابات الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

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وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الحكومة، محمد إبراهيم معملو، أن المجلس الاستشاري الوطني اختتم اجتماعه في مقديشو، وأصدر جدول الانتخابات في البلاد"​​​.

ووفقا للجدول، تجري الانتخابات الرئاسية في 10 أكتوبر المقبل، فيما تعقد انتخابات الغرفة العليا من البرلمان في 25 يوليو، والغرفة السفلى ما بين 10 أغسطس و 10 سبتمبر.

المصدر: "سبوتنيك"