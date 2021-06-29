شركة تركية تستأنف إمداد لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين

أعلنت شركة كار باور شيب التركية أنها ستستأنف إمداد لبنان بالكهرباء من محطتين عائمتين اعتبارا من يوم الثلاثاء، في قرار قالت إنه بادرة حسن نية على خلفية محادثات بشأن متأخرات السداد.

وكانت الشركة أعلنت في مايو الماضي أنها ستضطر إلى توقف إمداد لبنان بالكهرباء ما لم تكن هناك خطوات نحو تسوية القضايا.

ويحصل لبنان على 370 ميغاوات من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد.

وتبلغ قدرة كل سفينة 202 ميغاوات، مقابل عقد لتوريد 370 ميغاوات في المجمل.

المصدر: "رويترز"