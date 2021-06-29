43 نائبا في البرلمان العراقي يطالبون باستضافة الكاظمي بسبب التوغل التركي في كردستان

وقع 43 نائبا في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على طلب لاستضافة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي في البرلمان، بسبب العمليات العسكرية التركية بشمال البلاد.

وأظهرت وثيقة صادرة من مكتب النائبة في البرلمان العراقي، ريزان الشيخ، تواقيع نحو 43 نائبا يؤيدون استضافة الكاظمي في البرلمان لسؤاله عن التوغل التركي في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد.

وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي تصنفه أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات عسكرية مكثفة في كل من العراق وسوريا، متحججة بإن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: RT