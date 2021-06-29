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وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

أخبار العالم العربي

وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية
Reuters
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
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توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية بينهما العام الماضي.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز

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