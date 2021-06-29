وزير خارجية إسرائيل يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات دبلوماسية بينهما العام الماضي.

ومن المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال هذه الزيارة التي تستغرق يومين.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة، واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

ממריא לביקור היסטורי באיחוד האמירויות. 🇮🇱 pic.twitter.com/fkw7Ed4dfP — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 29, 2021

وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي، بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: رويترز