 
مباشر

القادمون من دول الخليج يثيرون مخاوف الحكومة الفلسطينية والتشديد على حجرهم المنزلي بسبب متحور "دلتا"

أخبار العالم العربي

القادمون من دول الخليج يثيرون مخاوف الحكومة الفلسطينية والتشديد على حجرهم المنزلي بسبب متحور
https://images.wafa.ps/photo.aspx?id=195874
اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpuy

أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، لوزيرة الصحة، مي الكيلة، بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، منعا لتفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
الصحة الفلسطينية: دخول سلالة كورونا
الصحة الفلسطينية: دخول سلالة كورونا "دلتا" الهندية إلى البلاد

وجاء ذلك بعد أن استمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي شهدت الإصابات فيها انخفاضا كبيرا، وكذلك تدني نسبة الإشغال في المستشفيات، وتحذيرات وزارة الصحة الفلسطينية من نذر وصول حالات من سلالة "دلتا" المتحورة للبلاد.

هذا ووجه محمد اشتية تحذيرات من نذر تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا تعرف بالمتحور "دلتا"، تضرب المنطقة والعالم، إذ أن فلسطين سجلت إصابتين منها.

كما دعا رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.

المصدر: "وفا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا