القادمون من دول الخليج يثيرون مخاوف الحكومة الفلسطينية والتشديد على حجرهم المنزلي بسبب متحور "دلتا"

أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، لوزيرة الصحة، مي الكيلة، بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما، منعا لتفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا.

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وجاء ذلك بعد أن استمع مجلس الوزراء الفلسطيني إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي شهدت الإصابات فيها انخفاضا كبيرا، وكذلك تدني نسبة الإشغال في المستشفيات، وتحذيرات وزارة الصحة الفلسطينية من نذر وصول حالات من سلالة "دلتا" المتحورة للبلاد.

هذا ووجه محمد اشتية تحذيرات من نذر تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا تعرف بالمتحور "دلتا"، تضرب المنطقة والعالم، إذ أن فلسطين سجلت إصابتين منها.

كما دعا رئيس الحكومة الفلسطينية إلى أخذ الحيطة والحذر، والحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.

المصدر: "وفا"