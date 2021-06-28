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شكري يبحث مع بلينكن في روما ملف سد النهضة الإثيوبي

أخبار العالم العربي

شكري يبحث مع بلينكن في روما ملف سد النهضة الإثيوبي
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الأمريكي ‎أنتوني بلينكن، العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.

وجاء اللقاء بين الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري حول سوريا المنعقد في العاصمة الإيطالية روما.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد خلال اتصال هاتفي مع شكري، الاثنين، ضرورة استمرار المفاوضات حول قضية سد النهضة بهدف تحقيق حل يراعي مصالح كل الأطراف.

 

المصدر: "الأهرام" + RT

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