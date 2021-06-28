"كتائب حزب الله" في العراق تتوعد بتصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية

توعدت "كتائب حزب الله" التابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي بتصعيد الهجمات ضد القوات الأمريكية في البلاد ردا على غارة جوية شنتها واشنطن على مواقع التنظيم عند الحدود العراقية السورية.

وقال المسؤول الأمني لـ"كتائب حزب الله"، أبو علي العسكري، في بيان أصدره اليوم الاثنين عبر تطبيق "تلغرام": "إن الإجرام والطغيان في نهج وسلوك العدو الأمريكي لا يمكن رده بالاستنكار والاعتراض، بل يجب أن يكون ردعه ردعا عمليا ودقيقا ومستمرا. ليعلم الاحتلال أن العراق لديه رجال أولو باس شديد وهو أوليا دم كل عراقي مظلوم".

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وأضاف العسكري: "على الإخوة المجاهدين المقاومين الشجعان العمل على كسر شوكة هذا الطاغي المتكبر وتمريغ أنفه بالتراب، وذلك بزيادة وتيرة العمليات الجهادية ورفع عيار الضربات باستمرار وتركيز على المفاصل الخفية في قواعد ومقرات العدو".

كما دعا العسكري القوات الأمنية التابعة للحكومة العراقية إلى "العمل مع إخوتهم في المقاومة لنيل شرف تحرير الأرض من رجل الاحتلال".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، ليلة الأحد إلى الاثنين، أن قواتها الجوية قصفت "منشآت تخزين سلاح لمليشيات موالية لإيران" في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس، جو بايدن.

وقال البنتاغون إن العملية نفذت "ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها فصائل مدعومة من إيران" على قوات الولايات المتحدة في العراق.

وقال "الحشد الشعبي" في بيان إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصرها وإضرار عدة طائرات مسيرة ومستودعات أسلحة، بينما تحدثت وكالة "سانا" السورية عن مقتل طفل بالعملية.

المصدر: RT