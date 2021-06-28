مشروع سعودي أرجنتيني لإنشاء مصنع للقاحات الحيوان في الرياض

وقعت شركة ماس للخدمات البيطرية السعودية اتفاقا مع شركة التكنولوجيا الحيوية الأرجنتينية بيوجينيسيس باجو لإنشاء أول مصنع للقاحات الحيوان في المملكة باستثمارات قيمتها 60 مليون دولار.

وسيوفر المصنع الذي سيكون مقره الرياض، وهو مشروع مشترك مناصفة بين الشركتين، 400 فرصة عمل بحلول أوائل عام 2025 مع فرص للتوسع في التوظيف عند بدء التصدير إلى دول المنطقة.

وقال إستيبان توريك المدير التنفيذي لشركة بيوجينيسيس باجو: "سيبني المشروع المشترك بين بيوجينيسيس باجو وماس للخدمات البيطرية منشأة تركز في البداية على إنتاج لقاح مضاد لمرض الحمى القلاعية، لكن في المستقبل سيجري تطوير جميع لقاحات (الحيوان) اللازمة في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن يستغرق بناء المنشأة ثلاث سنوات وستنتج 200 مليون جرعة سنويا من اللقاح المضاد للحمى القلاعية، وهي قدرة ستلبي الطلب المحلي وتسمح بالتصدير إلى المنطقة. وأضاف المدير التنفيذي أن من المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل 2025.

المصدر: "رويترز"