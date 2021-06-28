دمشق تدين "العدوان الأمريكي" وتصفه بـ"الانتهاك الفاضح" لحرمة الأراضي السورية والعراقية

غارات على مواقع في ريف دير الزور الشرقي

دانت دمشق ما وصفته بالعدوان الأمريكي السافر على المنطقة الحدودية السورية العراقية وقالت إنه انتهاك فاضح لحرمة الأراضي السورية والعراقية.

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ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية أن سوريا "تجدد مطالبتها الإدارة الأمريكية بضرورة احترام وحدة أرض وشعب سورية والعراق والتوقف عن ممارسة هذه الاعتداءات على استقلال البلدين فورا".

وكانت الوكالة أعلنت أن المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي تعرضت "لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة الماضية" وذكرت الوكالة أن العدوان تسبب بمقتل طفل وإصابة 3 مدنيين.

المصدر: "سانا"