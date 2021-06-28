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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات

أخبار العالم العربي

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات
Reuters
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سجلت الإمارات ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الأيايم الأخيرة، وبلغ عدد المصابين خلال الساعات الـ24 الماضية 2040 حالة جديدة و6 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة اليوم الاثنين، إنها أجرت  232544 فحصا للكشف عن الإصابات بالفيروس ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 2040 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة و1988 حالة شفاء خلال اليوم الماضي.

وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الإمارات منذ بدء تفشي الوباء إلى 628976 إصابة، منها 607606 حالة شفاء، و1802 حالة وفاة.

‌‎وحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية

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