مستوطنون إسرائيليون يطلقون النار على مركبة فلسطينية جنوب نابلس

أطلق مستوطنون متطرفون مساء أمس الأحد، النار بصورة مباشرة على مواطن فلسطيني كان يستقل مركبته بالقرب من مستوطنة شيلوا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن "المواطن يوسف فياض دوابشه، 40 عاما، من سكان قرية دوما جنوب نابلس تعرض لعملية إطلاق نار مباشرة من قبل عدد من المستوطنين عندما كان يستقل مركبته عائدا إلى منزله من خربة التراجم المحاذية للقرية".

وأضاف: "المستوطنون اقتربوا من المركبة وعندما تأكدوا أنه فلسطيني قاموا بإطلاق النار عليه من مسدس بصورة مباشرة مما أدى إلى تحطيم الزجاج وقام بالفرار من المكان دون وقوع إصابات".

المصدر: "معا"