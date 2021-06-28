وزير الخارجية المغربي: الانتخابات الليبية ستضع حدا للوجود الأجنبي

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، يوم الأحد، إن بلاده تواكب جهود الليبيين من أجل التحضير للانتخابات المرتقبة.

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وأكد بوريطة في تصريح صحفي بالعاصمة الرباط عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أن "توفير كافة الشروط لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقب تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل، سيخول الليبيين التمتع بالاستقرار وإنهاء الحضور الأجنبي وتحقيق التنمية".

ولفت إلى أن زيارة الدبيبة تأتي في سياق التواصل المستمر بين المغرب ومختلف الهيئات الشرعية الليبية "في إطار تعليمات الملك محمد السادس التي تشدد على ضرورة تعزيز التواصل والاستماع إلى الأخوة الليبيين حول كل القضايا التي تهمهم".

وبدأ رئيس الحكومة الليبية أول زيارة له إلى المغرب، حيث التقى ناصر بوريطة، بينما سيلتقي الإثنين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومسؤولين آخرين.

المصدر: وكالات