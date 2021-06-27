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العراق.. استهداف محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بصواريخ وتوقف خط بغداد ديالى إثر استهداف أبراج النقل

أخبار العالم العربي

العراق.. استهداف محطة حرارية لإنتاج الكهرباء بصواريخ وتوقف خط بغداد ديالى إثر استهداف أبراج النقل
Reuters Ahmed Jadallah
العاصمة العراقية بغداد
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أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، تعرض محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة إلى قصف بصواريخ "كاتيوشا".

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "القصف تتسبب بأضرار جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية (البويلر)".

وأضافت، أنه تم "انفصال خط ديالى - شرق بغداد 400 رقم (2) من الجهتين، إثر استهداف الأبراج بتفجيرات وعمليات تخريبية قرب منطقة خان بني سعد".

وفي الآونة الأخيرة تعرضت خطوط الطاقة في العراق لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم "داعش" بهذه الاعتداءات.

 

المصدر: RT

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