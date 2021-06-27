لابيد لنظيره البحريني: هناك حاجة لتوسيع اتفاقيات السلام حتى تشمل دولا أخرى في المنطقة

أعلن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد أنه بحث مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني "التحديات التي تواجه بلديهما على رأسها إيران، وتوسيع اتفاقيات السلام لتشمل دولا أخرى في المنطقة".

وقال لابيد: "تحدثنا عن اتفاقيات التطبيع التي تم توقيعها بين البلدين، وتحدثنا مطولا عن الحاجة للتعاون لشمل الاتفاقيات دولا أخرى، السلام مع البحرين يجب أن يكون مثالا لعملية صحيحة يجب أن تتكرر في منطقتنا".

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وتابع أنه بحث مع الزياني "التحديات التي تواجه البلدين في الشرق الأوسط وعلى رأسها إيران".

وأضاف أن "العلاقة بين إسرائيل والبحرين هي هامة لكلا البلدين وسنستمر بتقويتها لصالح كلا الشعبين".

المصدر: I24