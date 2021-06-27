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وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد
Reuters MOHAMED AZAKIR
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعقد الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إنه "من المقرر أيضا أن يشارك شكري في الاجتماع المقرر تنظيمه حول سوريا على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف، للتأكيد على الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف أن "شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك".

 

المصدر: RT

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