العاهل الأردني والرئيس المصري يؤكدان أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في غزة إلى هدنة ممتدة

التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، في العاصمة العراقية بغداد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الـ 4.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وخدمة للقضايا العربية، حسب "بترا".

وتناول اللقاء أيضا آليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خصوصا جهود الحد من آثار وباء كورونا الإنسانية والاقتصادية.

كما جرى بحث "آخر التطورات في المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس".

وجدّد العاهل الأردني التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي.

المصدر: "عمون"