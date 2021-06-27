 
مباشر

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي وطائرات مفخخة

أخبار العالم العربي

‎الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بصاروخ باليستي وطائرات مفخخة
RT
العلمان السعودي والإماراتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpkf

أعربت الإمارات عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" لمحاولات جماعة "أنصار الله" الحوثية استهداف السعودية بصاروخ باليستي وطائرات بدون طيار مفخخة.

إقرأ المزيد
التحالف يعلن إحباط الدفاعات السعودية هجوما جديدا من الحوثيين على خميس مشيط
التحالف يعلن إحباط الدفاعات السعودية هجوما جديدا من الحوثيين على خميس مشيط

وأكدت الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على "أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين"، مؤكدة أن "استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وجددت الوزارة "تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها".

كما أكد البيان أن "أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ"، وأن "أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها".

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا