وزيرة الخارجية السودانية تزور روسيا منتصف يوليو لبحث تطوير العلاقات بين البلدين

من المقرر أن تجري وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، زيارة رسمية إلى روسيا منتصف يوليو المقبل لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

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وصرح مصدر رفيع بوزارة الخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد بأن "وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، تزور روسيا يوم 12 أو 13 من شهر يوليو المقبل".

وأضاف المصدر أن "الزيارة تهدف إلى التنسيق في عدة مجالات وتطوير العلاقات بين البلدين".

المصدر: "سبوتنيك"