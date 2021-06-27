مصر.. تخفيض التدابير الاحترازية المتخذة بحق حازم حسني

أمرت الدائرة الثالثة المعنية بقضايا الإرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بالقاهرة بتخفيض التدابير المتخذة بحق الدكتور حازم حسني.

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وجاء في قرار التخفيض أن على حسني أن ينفذ تدبير عدم مغادرة المنزل منذ خروجه من الحبس الاحتياطي، ولا يخرج من منزله إلا لحضور جلسة التجديد بمقر النيابة بالقاهرة الجديدة أو بمقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، وخففت المحكمة التدبير بأن يلتزم بعدم مغادرة 3 أيام فقط في الأسبوع.

وفي وقت سابق أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حول الاتهامات المنسوبة له بقلب نظام الحكم والانضمام إلى جماعة إرهابية.

واستبدلت النيابة العامة حبسه بتدابير احترازية بعدم مغادرة منزله، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.

ناصر حاتم

المصدر: RT