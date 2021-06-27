"حزب الشعب" يعلن انسحابه من الحكومة الفلسطينية

أعلن بسام الصالحي، أمين عام "حزب الشعب" الفلسطيني، اليوم الأحد، انسحاب الحزب من الحكومة الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي برام الله، حيث أكد الصالحي أنه "لا يمكن الاستمرار في حكومة لديها مشكلة في الحريات"، داعيا الحكومة إلى الاستقالة.

وأفادت مراسلة RT بأن وزير العمل نصري أبو جيش سيقدم غدا استقالته خلال جلسة الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية حادثة وفاة الناشط الحقوقي نزار بنات خلال محاولة اعتقاله.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة تحقيق في مقتل بنات أثناء محاولة اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

المصدر: RT