دمشق تدين تصريحات أمريكية وإسرائيلية بشأن الجولان وتؤكد أنه "عائد لا محالة"

دانت دمشق "بأشد العبارات" تصريحات أمريكية وإسرائيلية بخصوص الجولان السوري المحتل، وقالت إن "الجولان المحتل عائد لا محالة إلى كنف الوطن بكافة الوسائل القانونية"

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ونقلت وكالة سانا عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية أن سوريا تجدد التأكيد على أن حقها "في الجولان المحتل ثابت وتدعمه قرارات الشرعية الدولية، وهو حق لا يموت بالتقادم، وإن كافة المواقف الأمريكية والإسرائيلية إزاء هذا الحق باطلة ولا أثر قانونيا لها"

وقال المصدر إن الجولان "عائد لامحالة إلى كنف الوطن الأم بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي"، وأضاف أنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه العلم العربي السوري على كامل تراب الجولان المحرر من نير الاحتلال الغاشم"

ووصف المصدر السياسة الأمريكية تجاه الأمة العربية وقضاياها بأنها "تأتي من المنظور الإسرائيلي وبما يخدم سياسة العدوان والتوسع والهيمنة على المنطقة".

يذكر أن الخارجية الأمريكية أكدت أن مواقف واشنطن من الجولان السوري لم تتغير، ونفت تقارير تحدثت عن تغيير في السياسة الأمريكية من الجولان، وخاصة لجهة إلغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أعلن يوم الجمعة الماضي أن الجولان "جزء من إسرائيل"، مضيفا أن من يحاول نشر شائعات حول إلغاء الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان "يضر بأمننا".

المصدر: سانا + RT