انطلاق القمة الثلاثية في بغداد بحضور الكاظمي والسيسي وعبد الله الثاني

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بانطلاق القمة الثلاثية في العاصمة بغداد بين العراق والأردن ومصر لمناقشة التعاون الاستراتيجي بين هذه البلدان.

وذكر مراسل RT، أن القمة بدأت في العاصمة بغداد بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

ومن المقرر أن تناقش القمة العلاقات بين البلدان الثلاث، والاتفاقات التي جرت بينها خلال القمتين السابقتين في القاهرة والبحر الميت.

المصدر: RT