مصر..مسؤول صحي يحدد سبب الإصابة بالفطر الأسود لمصابي كورونا ويحذر من المضادات الحيوية قبل اللقاح

كشف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في مصر، محمد النادي، أن "مرض الفطر الأسود ليس له علاقة بفيروس كورونا".

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وأشار محمد النادي إلى أن "سبب تعرض بعض الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، للإصابة بمرض الفطر الأسود، كان نتيجة لاستخدام بروتوكول علاج خطأ".

وأوضح أن "اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا دائما ما حذرت من تداول بروتوكول علاج مصابي كورونا دون الرجوع للطبيب المختص"، لافتا إلى أن "الفطر الأسود مرض نادر الحدوث، وأن عدد المصابين به في مصر لا يتخطى عدد أصابع اليد الواحدة".

وقال عضو اللجنة العلمية إن "الفطر الأسود يصيب مرضى السكري والسرطان، وكذلك يصاب به من يستخدمون الكرتيزون والمضادات الحيوية استخداما مفرطا"، مؤكدا أن "الفترة الحالية تشهد انخفاضا في أعداد مصابي فيروس كورونا، وسيظل الانخفاض مستمر حتى شهر أغسطس المقبل، وعودة ارتفاع إصابات كورونا مرة أخرى مع بداية انخفاض درجة الحرارة".

وفي إطار الحديث عن تصريحات منظمة الصحة العالمية الخاصة بعدم استخدام المضادات الحيوية قبل أخذ لقاح كورونا، حذر محمد النادي من أنه "لا يجب أخذ مضادات حيوية أو مسكنات قبل أخذ لقاح ضد فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "هناك عدة طرق لتفادي ارتفاع درجة الحرارة أو الاحمرار موضع التطعيم، وهو عمل كمادات، وأن الأعراض الجانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا بسيطة جدا"،

وأضاف: "نتفهم الخوف باعتبار أن اللقاحات جديدة والوباء نفسه جديد، ولكن هناك اختبارات وتجارب تمت على اللقاحات، ولا داعي للخوف".

المصدر: "الوطن"