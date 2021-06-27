الكاظمي يستقبل السيسي ويبحثان العلاقات بين بغداد والقاهرة (صور)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي ببغداد.

وذكر مراسل RT، أن الكاظمي استقبل السيسي في القصر الحكومي ببغداد، قبيل انعقاد القمة الثلاثية التي ستجري ببغداد بحضورهما والعاهل الأردني عبد الله الثاني.

وبحث الكاظمي والسيسي بحسب بيان حكومي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا مراحل تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق، في إطار أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

ووصل صباح اليوم العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى العاصمة بغداد، وكان في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح.

المصدر: RT