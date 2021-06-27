مراسلنا: الملك عبدالله الثاني يصل بغداد لعقد القمة العراقية المصرية الأردنية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى العاصمة بغداد.

وذكر مراسل RT، أن الرئيس العراقي برهم صالح استقبل السيسي وعبد الله الثاني في مطار بغداد الدولي.

ويوم أمس أفاد مراسلنا في العراق، بانتشار القوات الأمنية في العاصمة بغداد قبيل ساعات من انعقاد القمة الثلاثية صباح الغد.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT