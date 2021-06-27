بالفيديو.. عضو متطرف بالكنيست الإسرائيلي ينفذ تهديده ويقتحم الأقصى

أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الأحد، بأن عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، نفذ تهديده واقتحم الأقصى وأدى صلوات تلمودية وأدلى بتصريحات عنصرية.

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وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن مستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، اقتحموا اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت الوكالة عن مصادر، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية لبن غفير واثنين من مساعديه من اقتحام الأقصى، دون مرافقة مجموعات المستوطنين، حيث قام بجولة في باحاته وتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة. ويأتي اقتحامه قبل أن تجدد مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها، حيث نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى بحماية عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: RT+وفا