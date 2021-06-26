البحرين تسجل 6 وفيات وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت البحرين يوم السبت، تسجيل 6 وفيات و302 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت وزارة الصحة البحرينية أن "الحالات المسجلة 302، منها 154 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و4 حالات قادمة من الخارج".

كما تعافت 689 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 259234.

وبينت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية 102 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 54 حالة، في حين أن 4318 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 4420 حالة قائمة.

المصدر: وزارة الصحة البحرينية