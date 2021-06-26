لبنان.. إصابة عنصرين أمنيين جراء إلقاء قنبلة أثناء احتجاجات طرابلس

أفادت وسائل إعلام لبنانية بإصابة رجلي أمن في مدينة طرابلس، بقنبلة ألقاها مجهولون على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة.

وأوضح موقع "lebanon24" أنه "فيما عزز الجيش انتشاره في محيط بلدية طرابلس، قام مجهولون برمي قنبلة على العناصر العسكرية أمام مخفر التل في المدينة".

وأضاف أن "القنبلة أسفرت عن إصابة عنصر في المخابرات وآخر من جهاز معلومات الأمن العام".

وأشار إلى أن "أعمال الشغب خلال الاحتجاجات في طرابلس أسفرت عن إصابة 5 عسكريين في صفوف الجيش فضلا عن عنصر آخر في قوى الأمن الداخلي".

ولفت إلى أنه "في صفوف المدنيين، سقط 5 جرحى، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى المستشفيات في المدينة".

المصدر: "lebanon 24"