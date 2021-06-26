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مراسلنا: انتشار أمني في بغداد قبيل انعقاد القمة الثلاثية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انتشار أمني في بغداد قبيل انعقاد القمة الثلاثية
Reuters KHALID AL-MOUSILY
القوات العراقية في بغداد
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم السبت، بانتشار القوات الأمنية في العاصمة بغداد قبيل ساعات من انعقاد القمة الثلاثية صباح الغد.

وذكر مراسل RT، أن القوات الأمنية انتشرت في بعض مناطق العاصمة، وكثفت وجودها حول المقبرة الملكية بمدينة الأعظمية التي سيزورها العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وأضاف أن الإجراءات الأمنية شملت أيضا المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي لتأمين وصول العاهل الأردني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر، التي كان من المقرر عقدها في السابع والعشرين من مارس الماضي في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

المصدر: RT

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