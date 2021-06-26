إصابات خلال اعتداء للمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح في القدس

اعتدى مستوطنون مساء يوم السبت على أهالي حي الشيخ جراح، في مدينة القدس المحتلة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، قام المستوطنون باستفزاز السكان وتوجيه الألفاظ النابية لهم، ثم قام أحدهم بالاعتداء لفظيا على صالح دياب وهو أحد سكان الحي خلال تواجده أمام منزله، ثم اقتحموا منزل عائلة عبد اللطيف واعتدوا على أفراد العائلة.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات إسرائيلية قامت بدورها بالاعتداء على أهالي الحي، كما أنها اعتقلت الفتى خليل عبد اللطيف ووالده سمير وهم أيضا من سكان الحي.

وقال الهلال الأحمر في القدس، إن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات في حي الشيخ جراح بالقدس، وتم نقل إصابة واحدة منها للمستشفى فيما تم علاج إصابتين ميدانيا.

المصدر: "معا"