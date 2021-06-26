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مراسلتنا: الشرطة الفلسطينية تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين المنددين بمقتل الناشط نزار بنات

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: الشرطة الفلسطينية تستخدم القوة لتفريق المتظاهرين المنددين بمقتل الناشط نزار بنات
Reuters SAL
مظاهرات في رام الله للتنديد بمقتل الناشط نزار بنات
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أفادت مراسلة RT بأن قوات الأمن الفلسطينية استخدمت القوة في رام الله، اليوم السبت، لتفريق المتظاهرين المنددين بمقتل الناشط والحقوقي نزار بنات.

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وأوضحت أن المتظاهرين تعرضوا للضرب بالهراوات من قبل رجال الأمن الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع، فيما تم تفريق الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

وشيع الفلسطينيون، أمس الجمعة، جثمان بنات في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل بالضفة الغربية.

وقد أثارت وفاة الناشط والحقوقي، نزار بنات، جدلا واسعا وانتقادات للسلطات الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قررت تشكيل لجنة تحقيق في مقتل بنات أثناء محاولة اعتقاله من قبل قوات الأمن الفلسطينية.

المصدر: RT

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