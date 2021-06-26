القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح تنكل بفتاتين وتعتقلهما

اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، فتاتين من حي الشيخ جراح في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

ونقلت مصادر فلسطينية عن شهود عيان، قولهم إن الفتاتين أصالة وإليسار القاسم، حاولتا الدخول الى منزليهما في حي الشيخ جراح، فطالبهما الجندي المتمركز على حاجز مدخل الحي بإبراز بطاقة الهوية، وخلال ذلك اعتدى عليهما بالدفع والضرب.

#شاهد قوات الاحتلال تعتقل الشقيقتين اليسار وأصالة القاسم بعد الاعتداء عليهما في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/3gmg9ncyep — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 26, 2021

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، للشهر الثاني على التوالي، بوضع الحواجز على كافة مداخل الحي.

المصدر: وكالة "معا"