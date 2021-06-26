 
مباشر

القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح تنكل بفتاتين وتعتقلهما

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح تنكل بفتاتين وتعتقلهما
AFP AHMAD GHARABLI
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpcl

اعتقلت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، فتاتين من حي الشيخ جراح في القدس، بعد الاعتداء عليهما بالضرب.

ونقلت مصادر فلسطينية عن شهود عيان، قولهم إن الفتاتين أصالة وإليسار القاسم، حاولتا الدخول الى منزليهما في حي الشيخ جراح، فطالبهما الجندي المتمركز على حاجز مدخل الحي بإبراز بطاقة الهوية، وخلال ذلك اعتدى عليهما بالدفع والضرب.

وتواصل القوات الإسرائيلية حصار حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، للشهر الثاني على التوالي، بوضع الحواجز على كافة مداخل الحي.

المصدر: وكالة "معا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا