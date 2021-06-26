تأجيل محاكمة المقاول محمد علي و102آخرين في قضية "الجوكر"

أجلت محكمة مصرية أولى جلسات محاكمة المقاول الهارب محمد على، و102 آخرين في القضية المعروفة أعلاميا بـ"خلية الجوكر".

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ونسبت النيابة إلى الموقوفين تهم "نشر أخبار كاذبة بهدف التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، لتكدير السلم العام، والترويج لأغراض الجماعة، التي من شأنها هدم الدولة وتعريض سلامة مواطنيها للخطر".

وكانت النيابة العامة قد أكملت التحقيقات مع 12 متهما من المتهمين، وأمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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