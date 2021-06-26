مصر.. ضبط عصابة بحوزتها مواد مخدرة بنحو 60 مليون جنيه (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في ضبط أفراد تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة وبحوزتهم مواد وأقراص مخدرة تقد قيمتها بحوالي 60 مليون جنيه.

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وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قد تابعت نشاط عناصر هذا التشكيل العصابي الدولي شديد الخطورة، الذي يضم مصريين وأجانب تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد، خاصة الحشيش والهيروين، وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما، وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات مصر.

وضم التشكيل 16 عنصرا إجراميا، بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، لـ3 منهم سجلات جنائية، وهم مقيمون بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، شمال وجنوب سيناء، الإسماعيلية، الشرقية، من بينهم زعيم التشكيل الصادرة بحقه 4 أحكام قضائية، من بينها حكمان بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات.

RT

حيث يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادي لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد، ويعقد بعض عناصر التشكيل الصفقات مع التجار داخل البلاد، ويقوم البعض الآخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ويتولى أحدهم نقلها تمهيدا لتسليمها للعملاء، ويقوم آخران باستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية (الدولار)، لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات وقيام باقي عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز الشحنات خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات.

RT

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهم جميعا وبحوزتهم "66 كيلوا من الهيروين الخام، و2523 طربة حشيش، وكمية من ذات المخدر، وزنت جميعها حوالي 262 كيلوا، وكمية من مخدر الآيس، و15 ألف قرص من الكبتاغون المخدر، وبندقية آلية، طبنجة، ومسدس، و6 خزائن أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية والخرطوش، ومبالغ مالية كبيرة، أكثر من مليون جنيه، وعملات أجنبية مختلفة، وماكينة عد نقود، وميزان حساس، و3 أجهزة لاب توب، و39 هاتفا محمولا، و8 سيارات إحداها بدون لوحات، و31 شيكارة صوديوم "مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين" وزنت 775 كيلوا.

RT

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 60 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT