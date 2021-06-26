 
مباشر
عاجل
الجنوبي الانتقالي يأمر مفاوضيه بإيقاف تواصلهم مع أطراف اتفاق الرياض

شكري يوضح المبادئ الأساسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا

أخبار العالم العربي

شكري يوضح المبادئ الأساسية لتطبيع العلاقات بين مصر وتركيا
Reuters Mohamed Azakir
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qpb0

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن رؤية بلده إزاء مستقبل علاقاته مع تركيا.

وقال شكري، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "الحكاية" مساء أمس الجمعة، ردا على سؤال عن "وقف استخدام تركيا أراضيها كمنصة للهجوم الإعلامي على الإدارة المصرية": "نتوقع أن تصاغ العلاقة المصرية-التركية على المبادئ التي تحكم العلاقات الدولية المستقرة، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وعدم السماح بأي نشاط على أرضي دولة في إطار زعزعة استقرار أي دولة أخرى".

وأشار الوزير المصري إلى أن هذه المبادئ منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وأن القاهرة متمسكة بها وتنتظر من كل الدول الأخرى الالتزام بها في التعامل مع مصر.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك قنوات اتصال بين القاهرة وأنقرة، أكد شكري أن هناك تمثيل دبلوماسي متبادل على مستوى القائم بالأعمال بين الدولتين ويجري عبره "الحوار السياسي الطبيعي".

وأوضح أن الحديث يدور عن "نقل الرسائل وإدارة العلاقة وتوصيل ما نراه متصلا بالعلاقات وما نجده من آراء نحتاج إلى توصيلها للجانب التركي".

وردا على سؤال عما إذا كان وفد مصري سيزور تركيا قريبا، قال شكري إنه لم يتحدد أي مواعيد لاستئناف الحوار السياسي أو الاستكشافي حاليا.

وشدد الوزير المصري، في معرض تعليقه على نتائج مؤتمر برلين الثاني بشأن التسوية الليبية، على ضرورة انسحاب القوات التركية من هذا البلد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا