 
مباشر

السعودية تعيد فتح 12 مسجدا بعد اتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تعيد فتح 12 مسجدا بعد اتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp7s

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الجمعة، أنها افتتحت 12 مسجدا في 6 مناطق بعد إكمال اجراءات لمواجهة كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المساجد التي جرى استخدام المعقمات فيها احترازيا وإعادة فتحها: أربعة مساجد في منطقة جازان، وثلاثة مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا