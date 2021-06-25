السعودية تعيد فتح 12 مسجدا بعد اتخاذ إجراءات لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الجمعة، أنها افتتحت 12 مسجدا في 6 مناطق بعد إكمال اجراءات لمواجهة كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المساجد التي جرى استخدام المعقمات فيها احترازيا وإعادة فتحها: أربعة مساجد في منطقة جازان، وثلاثة مساجد في منطقة الحدود الشمالية، ومسجدان في منطقة الباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق الرياض والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، داعية المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

المصدر: "عكاظ"