إصابة مسعف فلسطيني إثر استهداف الجيش الإسرائيلي سيارات الهلال الأحمر في نابلس (فيديو)

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، بإصابة عامل إسعاف بجروح إثر استهداف الجيش الإسرائيلي سيارات وطواقم الإسعاف في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأكد الهلال الأحمر أن سيارتي إسعاف استُهدفتا بشكل مباشر بالرصاص الحي والمطاطي "ما أدى إلى أضرار مادية بهيكل السيارة وكسر بالزجاج الأمامي"، فضلا عن إصابة أحد عمال الإسعاف بشظايا الزجاج في عينه.

يذكر أن 18 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص وتعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين المواطنين والجيش الإسرائيلي في جبل صبيح.

المصدر: RT