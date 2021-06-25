الكاظمي عن خطة لتوزيع أراضي: الحمد لله ليس لدي حملة انتخابية كي أعطي أوراقا من دون قطعة أرض

كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ،الشرائح المستهدفة في خطة لتوزيع مئات الآلاف من قطع الأراضي على عموم العراقيين.

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ورد الكاظمي على تخوفات محاوره حيال صدقية الخطوة بالقول: "الحمد لله والشكر، ليس لدي حملة انتخابية كي أعطي أوراقا من دون قطعة أرض، ولا حزب لدي، ولست مقبلا على انتخابات".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أنه "بالفعل قبل أسبوعين وضعنا خطة في مجلس الوزراء لتوزيع أكثر من 500 ألف قطعة ارض على عموم العراقيين".

وحدد الكاظمي المرشحين للحصول على هذه الأراضي بالقول: "المستهدفون عوائل الشهداء، والشريحة الفقيرة، وموظفو الدولة العراقية، والصحفيون، وكذلك أفراد الأجهزة الأمنية والجيش، والحشد الشعبي، وجهاز مكافحة الإرهاب".

أما بشأن آلية التنفيذ، فقد افاد بأنه سيتم الإعلان عن ذلك في بداية شهر يوليو المقبل على الموقع الإلكتروني، "وسنضع الشرائح المستهدفة، وكل واحد يجمع النقاط ويقدم ويحصل على قطعة أرض".

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن الأراضي المقرر توزيعها بعضها مجهز بالخدمات، والبعض الآخر توجد خطة لتوفير الخدمات بها، ووعد بمتابعة تنفيذ الإجراءات بشأن توزيع الأراضي لضمان الشفافية.

المصدر: مكتب رئيس الوزراء العراقي