الحوثيون: على المجتمع الدولي التعامل معنا بندية ودون فرض الإملاءات
دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، يوم الخميس، المجتمع الدولي إلى "التعامل بندية" مع جماعته والابتعاد عن "فرض الإملاءات بالقوة".
وكتب الحوثي عبر "تويتر": "اليمن اليوم بفضل الله انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله".
اليمن اليوم بفضل الله انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بهاشرعيته واستقلاله وعلى المجتمع الدولي ان يحترم التعامل معه بنديةبعيدا عن الاملاءات بالقوة والابتزاز بالتجويع— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 24, 2021
لمصادرة حقه
في الايقاف الفوري للعدوان والحصار
وفرض التدخل في شئونه السياسيةوالاجتماعية والاقتصاديةوغيرها
وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يحترم التعامل معه بندية بعيدا عن الإملاءات بالقوة والابتزاز بالتجويع لمصادرة حقه في الإيقاف الفوري للعدوان والحصار وفرض التدخل في شئونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها".
يأتي ذلك على خلفية إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الخميس، أن واشنطن "تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن".
المصدر: RT