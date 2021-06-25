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الحوثيون: على المجتمع الدولي التعامل معنا بندية ودون فرض الإملاءات

أخبار العالم العربي

الحوثيون: على المجتمع الدولي التعامل معنا بندية ودون فرض الإملاءات
محمد علي الحوثي
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دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن محمد علي الحوثي، يوم الخميس، المجتمع الدولي إلى "التعامل بندية" مع جماعته والابتعاد عن "فرض الإملاءات بالقوة".

وكتب الحوثي عبر "تويتر": "اليمن اليوم بفضل الله انتصر بصموده وقوته في الدفاع عن نفسه فحقق بها شرعيته واستقلاله"​​​.

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يحترم التعامل معه بندية بعيدا عن الإملاءات بالقوة والابتزاز بالتجويع لمصادرة حقه في الإيقاف الفوري للعدوان والحصار وفرض التدخل في شئونه السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها".

يأتي ذلك على خلفية إعلان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، الخميس، أن واشنطن "تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن".

المصدر: RT

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