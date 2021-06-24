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وزير روسي: موسكو مهتمة بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر

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وزير روسي: موسكو مهتمة بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر
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أعلن وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف، أن روسيا مهتمة بإطلاق إنتاج سيارات روسية في مصر.

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وأوضح مانتوروف خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية المصرية: "نحن ملتزمون بتوسيع الشراكة الصناعية في صناعة السيارات ونعتقد أنه من المهم التحدث ليس فقط عن توريد المعدات الجاهزة، ولكن أيضا عن التجميع الصناعي للسيارات الروسية في مصر".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، فإن سيارات مجموعة GAZ ، Avtovaz  Kamaz موجودة بالفعل في السوق المصري.

وبحسب مانتوروف ، تناقش روسيا ومصر مشاريع مشتركة في مجال بناء السفن ، قائلا: "نحن نرى آفاق التعاون في بناء السفن. شركاتنا الرائدة تناقش مع زملائها المصريين قائمة طويلة من المشاريع المشتركة، بما في ذلك تحديث أحواض بناء السفن، والبناء المشترك لسفن الصيد، والناقلات، والقاطرات، والأرصفة العائمة".

المصدر: "تاس"

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