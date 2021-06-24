الأردن: فتح هندوراس سفارة في القدس المحتلة خرق جسيم للقانون الدولي

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام هندوراس بفتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة اليوم الخميس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة ضيف الله علي الفايز، أن "فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة وتعد خرقا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشددا على أن "أي إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة ولاقانونية".

وبين الفايز أن "تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وانضمت هندوراس الخميس إلى مجموعة قليلة من الدول التي نقلت سفاراتها في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.

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وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنه ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز دشنا اليوم مقر سفارة تيغوسيغالبا في القدس.

وحتى الآن، نقلت كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا وإقليم كوسوفو سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، بخطوة متناقضة مع القانون الدولي.

المصدر: "عمون"