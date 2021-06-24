 
مباشر
عاجل
السفير الأمريكي لدى روسيا ساليفان يعود إلى موسكو

السلطات العراقية تحكم بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

السلطات العراقية تحكم بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ
معتقل في العراق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qow8

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، إصدار حكما بإعدام 13 شخصا بتهمة الإنتماء لـ"داعش".

وذكر بيان للمجلس، أن "محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، أصدرت حكما بالإعدام وفقا لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مدانا بجريمة الإنتماء لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أن "الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019".

وبحسب البيان، فإن "المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا