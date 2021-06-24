بعد أن تجاهلها وفد الأمم المتحدة.. مبعوثة أممية تزور والدة قتيل في الاحتجاجات العراقية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن المبعوثة الأممية لدى العراق، جنين بلاسخارات، زارت والدة القتيل في الاحتجاجات العراقية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء بجنوب البلاد.

وقال مراسل RT، إن بلاسخارت زارت منزل الوزني وتحدثت مع والدته بشأن إجراءات محاسبة قتلته وسعي الحكومة العراقية إلى تحقيق ما ينصف الضحايا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على ظهور والدة الناشط العراقي البارز، إيهاب الوزني، الذي أغتيل في التاسع من مايو الماضي بمحافظة كربلاء، وهي تحاول الحديث إلى وفد الأمم المتحدة الذي تجاهلها.

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وخلال تواجدها أمام المحكمة مر وفد تابع للأمم المتحدة، وحاولت والدة الناشط القتيل الحديث إليه، حيث طرقت زجاج السيارة المصفحة، لكن أحدا لم يعرها أهمية، ليسير الموكب وتبقى هي في الشارع تحاول معرفة قتلة ولدها.

وأحدث الفيديو جدلا كبيرا في العراق، وأثار تعاطف النشطاء، حيث وصف بـ"المشهد المؤلم".

المصدر: RT