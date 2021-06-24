 
مباشر

بعد أن تجاهلها وفد الأمم المتحدة.. مبعوثة أممية تزور والدة قتيل في الاحتجاجات العراقية

أخبار العالم العربي

بعد أن تجاهلها وفد الأمم المتحدة.. مبعوثة أممية تزور والدة قتيل في الاحتجاجات العراقية
المبعوثة الأممية مع والدة القتيل إيهاب الوزني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qovc

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الخميس، بأن المبعوثة الأممية لدى العراق، جنين بلاسخارات، زارت والدة القتيل في الاحتجاجات العراقية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء بجنوب البلاد.

وقال مراسل RT، إن بلاسخارت زارت منزل الوزني وتحدثت مع والدته بشأن إجراءات محاسبة قتلته وسعي الحكومة العراقية إلى تحقيق ما ينصف الضحايا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على ظهور والدة الناشط العراقي البارز، إيهاب الوزني، الذي أغتيل في التاسع من مايو الماضي بمحافظة كربلاء، وهي تحاول الحديث إلى وفد الأمم المتحدة الذي تجاهلها.

إقرأ المزيد
"مشهد مؤلم".. وفد الأمم المتحدة يتجاهل مناشدة أم قتيل في الاحتجاجات العراقية (فيديو)

وخلال تواجدها أمام المحكمة مر وفد تابع للأمم المتحدة، وحاولت والدة الناشط القتيل الحديث إليه، حيث طرقت زجاج السيارة المصفحة، لكن أحدا لم يعرها أهمية، ليسير الموكب وتبقى هي في الشارع تحاول معرفة قتلة ولدها.

وأحدث الفيديو جدلا كبيرا في العراق، وأثار تعاطف النشطاء، حيث وصف بـ"المشهد المؤلم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا