 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: اشتباكات بين الشرطة الفلسطينية والمحتجين على خلفية مقتل الناشط نزار بنات

غانتس يتحدث عن عمليات إسرائيلية برية مستقبلية "شمالا أو جنوبا"

أخبار العالم العربي

غانتس يتحدث عن عمليات إسرائيلية برية مستقبلية
Reuters Dan Williams
بيني غانتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qou4

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن قناعته بأن القوات البرية لجيش بلده ستلعب دورا رئيسيا في أي حروب مستقبلية عند حدودها الشمالية أو الجنوبية.

وقال غانتس في كلمة ألقاها اليوم الخميس ضمن إطار مراسم تأبين قتلى حرب لبنان الثانية في مدينة القدس: في أي عمليات عسكرية أو - لا سمح الرب - حروب مستقبلية شمالا أو جنوبا، عندما سيتعين عليها مجددا الوصول إلى أعماق أراضي العدو، سيتم تفعيل هذه القوات البرية النظامية والاحتياطية فورا وبالقوة كي تكون جزء رئيسيا في هذا القتال".

وشدد الوزير على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتفعيل طاقاته من أجل تحقيق المهام المسندة إليه، مضيفا: "نتطلع إلى السلام والهدوء، لكننا مستعدون لاستخدام كل إمكاناتها إذا اقتضى الأمر ذلك في كل حلبة، حتى في لبنان".

وتابع غانتس أن إسرائيل لا تترك مخططات تخريبية عند حدودها دون رد، و"تبقي عينيها مفتوحتين"، مبديا استعداد تل أبيب لـ"التصرف على نطاق واسع".

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا