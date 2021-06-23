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ضابط لبناني لأحد المحتجين: "منك موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي حليب لولادي!" (فيديو)

أخبار العالم العربي

ضابط لبناني لأحد المحتجين:
Reuters AZIZ TAHER
العاصمة اللبنانية بيروت
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رصدت عدسة قناة "الجديد" اللبنانية مشادّة بين ملازم أول في الجيش وأحد المتظاهرين الذين قطعوا الطريق بسياراتهم عند تقاطع إليا بمدينة صيدا جنوب البلاد، احتجاجا على تردي الوضع المعيشي.

وبينما كان المواطن يرفض الامتثال لأوامر الضابط وإزاحة سيارته من وسط الطريق بسبب الأزمة المعيشية الراهنة وانقطاع المحروقات والحليب، رد الضابط على المواطن منفعلا: "منك موجوع أكتر مني.. ما عم لاقي حليب لولادي".

وانتشر المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث جدلا واسعا لدى الناشطين.

ويعاني اللبنانيون مؤخرا من تفاقم الأزمات المعيشية جراء انهيار العملة الوطنية، حيث فقد العديد من السلع بينها حليب الأطفال، إضافة إلى فقدان العديد من الأدوية والمعدات الطبية في الصيدليات والمستشفيات، هذا إلى جانب الشح في توفر مادة البنزين، وانقطاع الكهرباء.

 

المصدر: "الجديد" + RT 

 

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