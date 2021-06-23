مجلس السيادة بالسودان ينفي شائعات عن خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع

شدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة في السودان، على ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية.

وأكد البرهان على انسجام المنظومة الأمنية وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد.

وأضاف أن القوات المسلحة والدعم السريع قوة واحدة على قلب رجل واحد هدفها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب وأنها بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان وأنها يد واحدة قوية لحماية الفترة الإنتقالية لإحداث التحول الديمقراطي المنشود مع ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية التي تشمل كل السودانيين.

وصرح بأنه لن يسمح أبدا لأي طرف يعمل على بث الشائعات وزرع الفتن بين مكونات المنظومة الأمنية القوات المسلحة والدعم السريع، مؤكدا الاهتمام بتطوير القوات المسلحة والدعم السريع والعمل على المزيد من أحكام التنسيق على كافة المستويات وتحسين الأوضاع المعيشية للعسكري حتى يتفرغ لأداء مهامه وواجباته على الوجه الأكمل.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تحقيق السلام الشامل والوصول إلى اتفاق وطني مرضي عبر الحوار مع الحركات المسلحة التي لم تلحق بركب السلام.

من جهته، دعا الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، إلى القضاء على الشائعات التي تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة والدعم السريع في مهدها والحرص على التحصين من أغراضها الضارة.

وقال إن هدفهم واحد ولديهم مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، موضحا أن الأعداء ينتظرون تنافرهم.

وأفاد في السياق بأن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام وتأتمر بأمره، مجددا تمسكه بإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.

المصدر: RT