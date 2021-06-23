مصر.. تأييد حبس مجدي عبدالغني سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح الدقي بقبول معارضة مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، بموضوع تأييد الحكم المعارض فيه.

وكان عبد الغني اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدي عبد الغني من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق.

وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده في المعارضة.

المصدر: RT