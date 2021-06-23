مصر.. حبس سائق قطار ومساعده وملاحظ محطة سكة حديد الإسكندرية 4 أيام

قرر المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية محمود الغايش، حبس سائق قطار ومساعده وملاحظ محطة سكة حديد الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت للثلاثة تهمة "الإهمال والإتلاف والإصابة"، كما سيتم إجراء تحليل مخدرات للمتهمين في واقعة تصادم جرار بقطار من الخلف بمدخل محطة مصر، ما أسفر عن إصابة 45 شخصا.

كما استعجلت النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من مسؤولي السكة الحديد لفحص حالة القطار ووقت مطابقة موعد مغادرته والسرعة المحددة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة.

وخلال التحقيقات، قال مساعد السائق إنه أخطأ، حيث اصطدمت ساقه بالخطأ في ذراع السرعات فزادت سرعة الجرار فجأة، ومن ثم فقد السيطرة عليه فاصطدم بالقطار المتجه للقاهرة من الإسكندرية.

المصدر: RT